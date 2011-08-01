(重温稿)〔台湾货币市场〕短率平稳,期底前银行间调整积数压力有限

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
* 短率大致平稳
* 资金分配不均,银行间忙调积数
记者 张雅菁
路透台北8月1日电---台湾银行间短期利率周一大致平,银行间进入提存期底前的积数最後调整期,尽管有分配不均的情况,但整体还算松紧适中.
市场交易人士表示,上周五当日准备达474亿台币,让累计超额准备数字随之明显升高,加以本周本提存期最後三天央行存单到期不少,外商在月初也重回拆出行业,因此预期有资金缺口的银行,本周应可顺利回补积数,利率则不致有大幅变化.
"早上还是不少人说在找钱...,整体不算紧张,票券商也没有一直打来,"一本地银行人士称.
金融业隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=收报0.392%,上日在0.388%;区间为0.286-0.810%,上日在0.286-0.820%.
2-7天拆款利率区间在0.379-0.820%,上交易日在0.379-0.830%.至于央行委托大型银行代收隔夜资金利率维持在0.379%.
浏览银行间提存期底累计超额准备历史数据,请点选[ID:nCT0462573]
**短票利率仍在高位**
短票方面,票券商表示,由于发票量不大,藉由银行间买票,消化顺利.而大型银行亦未再开出0.88%的利率,反映资金已不如上周紧张.
30天期内短票主要利率大致在0.86-0.87%,同上日.
台湾央行今日共发行1,918.5亿台币存单.相较存单到期金额1,752.7亿,存单发行馀额增加165.8亿.[TW/MMTCN]
本周存单到期总金额为6,400.7亿台币,周二起到期金额分别356亿、周三2,290亿,周四新提存期开始,为654亿、周五为1,348亿.
拆款中心数据PIBC显示,周一当日超额准备为负453亿台币,累计超额准备为3,076亿台币,加计前期1%的超额准备为4,411亿台币.
**公债附买回利率持平**
债市同业附买回(RP)利率维持既有区间.虽有月初资金回流,但为因应明日公债交割与现金股利发放,各家机构进出皆有,令资金分配不均状况明显.但整体市场尚称平稳.
资金调度人士表示,盘初见投信与寿险进场解钱,但不久之後,又见其他投信将余钱投入市场.他们并预期,明日市场资金可能会略为紧张,调钱需要多花点时间,但在月初资金回流的宽松效应逐渐显现下,打平资金缺口并无可能.
今日公债10天期附买回利率主要成交区间落在0.65-0.67%,与上日同.
20年期100/7期公债将在明日发行,金额300亿台币.[ID:nCT0470471]另外,台化(1326.TW)将于明日发放现金股利,金额427亿台币.(完)
--集体采写 李盈茜; 审校 杨淑祯
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
路透纽约1月20日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路 透计算，最近一周投机客连续第四周减持美元多仓，美元净多仓降至10月 末以来最低。 截至1月31日当周，美元净多仓降至184.7亿美元，前周为200.4亿美 元。 今年美元下跌，受特朗普政府弱势美元言论打压，创下30年来最差1 月表现。本周也不例外，美元继续下滑，创逾六个月最大周线百分比跌幅 。 周五公布的美国1月非农就业报告显示薪资增长小于预期，也削弱美 元的前景。该数据显示就业市场仍有闲置，可令通胀受控，这可能放缓美 国联邦储备理事会(美联储/FED)今年升息的速度。 “美元可能进一步受压，今年年初以来一直如此，因美联储加速收紧 政策的希望暂时减弱，”Forex.com研究主管James Chen称。 CFTC数据还显示，日圆净空仓降至58,331口，为12月初以来最低。 日圆走势主要受日本央行行动影响，尤其是周五。日本央行周五宣布 计划无限定规模购买5-10年期日本公债，日本央行总裁黑田东彦称为了“ 尽
路透东京/底特律2月4日 - 三名知情消息人士向路透表示，日本高田 已选定美国汽车零部件供应商百利得(Key Safety Systems, KSS)，成为向高田提供财务援助的最后候选投资方。KSS隶属于中国宁波均胜电子 旗下。