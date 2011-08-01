债务协议达成对美经济积极作用有限

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿7月31日电---美国就避免债务违约初步达成协议对疲弱的美国经济最多只是起一定缓解作用。今年上半年，美国经济几乎陷于停滞，且迄今尚未显示出任何实质性反弹的迹象。

如果这项会在未来十年让支出减少2.4万亿美元的折衷协议获得议员支持，将有助于消除部分不确定因素，投资者、企业和消费者对美国可能陷入新的深层次金融危机传言深感担忧。

但即便如此，该协议也不一定能消除美国AAA评级遭调低的风险。倘若美国评级遭调降，这将全面增加借贷成本，而进一步削减开支的前景将抵消任何乐观气氛。

马里兰大学经济学教授莫瑞西(Peter Morici)表示：“这对经济产生的影响微乎其微。前两年不会削减赤字，以至于你会想这是否真的会发生。”

很多评论家认为，美国经济目前最不需要的就是削减支出。

上周五公布的数据显示，美国经济2011年第一季度的增长率仅为0.4%，这一数字令很多经济学家深为惊讶，而第二季度的增长率也仅为1.3%。

在经济微弱复苏的大背景下，美国国会两党看似就如何提高美债上限在一点上初步达成一致：为减少赤字而进行的支出削减应分阶段实施。支出削减将从2013年开始分步实施。

美国总统奥巴马周日对记者表示，初步削减预计为9,170亿美元，但削减不会突然进行，以免拖累脆弱的经济。他并称，可创造就业机会的教育和研究投资将会保留。

但削减预算到底会涉及哪些领域尚未确定。（完）