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亚洲 | 2011年 8月 1日 星期一 18:24 BJT

〔亚洲橡胶〕8月1日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透8月1日电---以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚盘收市价:

合约 日盘 成交量 晚盘 成交量

8月 382.0 23 -- --

9月 382.8 41 -- --

10月 383.3 47 -- --

11月 384.4 195 384.0 53

12月 386.8 3837 386.2 462

1月 389.7 6305 388.5 672

* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分,因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价.

* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台,并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘.橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT.

* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选[RUB/ASCN].(完)

--编译 艾茂林;审校 白云

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