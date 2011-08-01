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亚洲 | 2011年 8月 1日 星期一 18:23 BJT

〔印度经济〕经济顾问委员会警告,实现本年度财政目标面临重大挑战(更新版)

(新增细节)

路透新德里8月1日电---印度总理经济顾问委员会周一表示,印度实现本年度财政目标面临"重大挑战",其预计财政赤字将略高于预估水平.

经济顾问委员会称,截至2012年3月年度的财政赤字可能触及4.7%,高于政府目标水准4.6%;委员会建议采取强劲措施增加财政收入并削减开支.

委员会将2011/12财年经济成长预估从9%调降至8.2%,且预计整体通胀INWPI=ECI要到11月之後才会开始下滑.

Yes Bank首席分析师hubhada Rao称,"对于实现财政赤字目标面临重大挑战的观点,我们表示赞同."

"我们预计,挑战不仅仅来自于开支,也同财政收入、投资减速,以及在制造业动能放缓之际是否能保持当前税收收入上升势头有关."

委员会称,通胀率直至10月仍会处于9%左右,到3月才下降至6.5%.

委员会指出,央行"将必须继续收紧货币政策,直至通胀出现明确的下滑迹象".

委员会预计,2011/12年外资直接投资印度的规模将从上年的234亿美元增至350亿美元.并称,资本流入总量将从619亿美元升至720亿美元.

委员会表示,经常帐赤字将相当于2011/12年国内生产总值(GDP)的2.7%.(完)

--编译 王翔琼;审校 田建华

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