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亚洲 | 2011年 8月 1日 星期一 18:48 BJT

〔马来西亚期市〕棕榈油期货上涨,美国达成债务协议缓轻避险操作

路透雅加达8月1日电---周一马来西亚棕榈油期货延续涨势,受出口数据提振,且在美国最後关头达成上调债务额度协议免于违约後,避险操作减少.

指标10月期约KPOc3收高0.8%,报每吨3,121马币(林吉特),此前一度上扬至3,136马币.

该合约成交量升至11,313口,上周五成交为11,125口.

"支撑来自股市,因美国解决债务问题,"吉隆坡一分析师称,"这本质上更多的是资金推动,而非棕榈油基本面改变...并且避险减少."

不过美国谷物种植区域天气有利于作物,且马来西亚和印尼高库存联合打压市场.

路透分析师王涛称,马来西亚棕榈油短期在3,083至3,138马币之间呈中性.(完)

--编译 田建华;审校 王洋

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