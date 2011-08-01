〔东南亚股市〕多数上涨,印尼和菲律宾股市刷新纪录高位

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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路透曼谷8月1日电---主要东南亚股市周一走高,因投资者在财报季敲进金融股与资源股,加之市场对美国最终达成债务上限协议反应热烈.
对于美国债务危机的担忧看似缓解,将地区市场带进新高.摩根士丹利资本国际(MSCI)印尼股指.JKSE和菲律宾股指.PSI双双刷新纪录高位.
两家股市今日涨幅均在1%左右.泰国股市.SETI升至15年高位,新加坡股市海峡时报指数.FTSTI升至近六个月高点.
越南股市.VNI逆市收挫0.9%至5月26日以来的最低.
交易员表示,地区股市已进入超买区域,势必将迎来一定的获利了结,部分原因是投资者依旧担心美国的经济前景.
据汤森路透数据,周一印尼股市迎获2,940万美元资金流入,外资在菲律宾股市则买超920万美元.
印尼和菲律宾股市处在超买之列,14日相对强弱指标(RSI)在70左右.新加坡和泰国股市14日RSI也在70附近.
资源类股交投活跃,因全球油价上涨且买兴在财报季增强.
1042GMT 涨跌 当日 今年以来 2010年
报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
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新加坡 .FTSTI 3215.27 26.01 +0.82 +0.79 3190.04
马来西亚 .KLSE 1558.01 9.20 +0.59 +2.57 1518.91
泰国 .SETI 1144.14 10.61 +0.94 +10.78 1032.76
印尼 .JKSE 4193.44 62.64 +1.52 +13.23 3703.51
菲律宾 .PSI 4550.53 46.90 +1.04 +8.32 4201.14
越南 .VNI 401.95 -3.75 -0.92 -17.07 484.66
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(完)
--编译 王洋;审校 田建华
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路透东京/底特律2月4日 - 三名知情消息人士向路透表示，日本高田 已选定美国汽车零部件供应商百利得(Key Safety Systems, KSS)，成为向高田提供财务援助的最后候选投资方。KSS隶属于中国宁波均胜电子 旗下。