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亚洲 | 2011年 8月 1日 星期一 18:50 BJT

〔东南亚股市〕多数上涨,印尼和菲律宾股市刷新纪录高位

路透曼谷8月1日电---主要东南亚股市周一走高,因投资者在财报季敲进金融股与资源股,加之市场对美国最终达成债务上限协议反应热烈.

对于美国债务危机的担忧看似缓解,将地区市场带进新高.摩根士丹利资本国际(MSCI)印尼股指.JKSE和菲律宾股指.PSI双双刷新纪录高位.

两家股市今日涨幅均在1%左右.泰国股市.SETI升至15年高位,新加坡股市海峡时报指数.FTSTI升至近六个月高点.

越南股市.VNI逆市收挫0.9%至5月26日以来的最低.

交易员表示,地区股市已进入超买区域,势必将迎来一定的获利了结,部分原因是投资者依旧担心美国的经济前景.

据汤森路透数据,周一印尼股市迎获2,940万美元资金流入,外资在菲律宾股市则买超920万美元.

印尼和菲律宾股市处在超买之列,14日相对强弱指标(RSI)在70左右.新加坡和泰国股市14日RSI也在70附近.

资源类股交投活跃,因全球油价上涨且买兴在财报季增强.

1042GMT 涨跌 当日 今年以来 2010年

报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

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新加坡 .FTSTI 3215.27 26.01 +0.82 +0.79 3190.04

马来西亚 .KLSE 1558.01 9.20 +0.59 +2.57 1518.91

泰国 .SETI 1144.14 10.61 +0.94 +10.78 1032.76

印尼 .JKSE 4193.44 62.64 +1.52 +13.23 3703.51

菲律宾 .PSI 4550.53 46.90 +1.04 +8.32 4201.14

越南 .VNI 401.95 -3.75 -0.92 -17.07 484.66

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(完)

--编译 王洋;审校 田建华

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