〔伦敦美债〕公债价格下跌,美国达成债务协议缓轻避险情绪

路透伦敦8月1日电---周一美国公债价格在欧洲市场下滑,因美国议员接近通过上调美国举债上限的协议并避免违约,不过由于经济前景日渐暗淡,美国公债不太可能大幅下跌.
美国总统奥巴马周日宣布已在最後关头达成调高举债上限协议,呼吁议员"为所应为",表决通过协议提案,以避免发生灾难性的违约事件.[ID:nCT0471671]
美债期货TYv1下跌,且亚洲股市.MIAPJ0000PUS和欧洲股市.FTEU3上涨.
"绝对是从担忧事项中勾除一项,但市场反应一般."Unicredit分析师Kornelius Purps称.
"事件带来的正面影响已经开始消退,我们要担心的事件很多.对美国而言,最重要的是经济前景,上周五公布的国内生产总值(GDP)数据严重冲击美国经济前景."
公债期货跌9/32至125-13/32.
两年期美债收益率(殖利率)US2YT=RR上涨2个基点至0.3789%,10年期美债收益率US10YT=RR上涨5个基点,报2.8395%.(完)
--编译 田建华;审校 王洋
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