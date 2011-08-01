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市场报道 | 2011年 8月 1日 星期一 19:29 BJT

〔美国政经〕预计美国国会两院都会通过减赤协议--白宫顾问Plouffe

路透华盛顿8月1日电---美国白宫高级顾问David Plouffe周一表示,他认为刚刚达成的美国上调债务上限协议将获得国会两院的通过,并经由总统奥巴马签署成法案.(完)

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