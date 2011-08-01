欧洲已公布经济指标--2011/8/1

加拿大数据：2016全年新增就业岗位上修，兼职工作增长现象持续
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(%)
国内生产总值(GDP):
英国 第二季 +0.2-@-p +0.5-@-f +0.7-@-p
德国 第一季 +1.5-@-r +0.4-@-f +5.2-r
法国 第一季 +0.9-r +0.3-r --
意大利 第一季 +0.1-f +0.1-f +1.0-f
消费者物价指数(CPI):
英国 6月 -0.1 +0.2 +4.2
德国 6月 +0.4-p +0.1-f +2.4-p
法国(HICP) 6月 +0.1 +0.1 +2.3
意大利(HICP) 6月 -1.7-p +0.1-f +2.1-p
生产者物价指数(PPI):
英国 6月 +0.1 +0.2-r +5.7
德国 6月 +0.1 持平 +5.6
法国 6月 -0.1 -0.5 +6.1
意大利 6月 +0.1 -0.1 +4.3
失业率: 当月(季)% 上月(季)%
英国 6月 4.7-@ 4.7-@-r
德国 7月 7.0-u 7.0-@
法国 第一季 9.7-@ 9.7-@
意大利 6月 8.0-@ 8.1-@
(注:p-初值;f-终值;@-经季节调整;r-修正後;u-未经季节调整)(完)
--编译 田建华;审校 王洋
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
中国..........[ECI-DIARY-CDS] 全球主要国家[ECI/ALLCN]
已公布经济指标一览
美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]
欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]
中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]
澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年1月31日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状 况报告，每口以1,000桶计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(2,181,656口) 656,710 164,018 739,712 677,456 1186594 2073878 2090324 107,778 91,332 较1月24日变动(未平仓合约：增加29,847口) 14,309 4,140 -7,679 19,510 30,708 26,140 27,169 3,707 2,678 各类