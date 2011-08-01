版本:
中国
亚洲 | 2011年 8月 2日 星期二 06:52 BJT

(重温稿)〔中国个股〕双汇发展称整体上市的重组申请已获证监会受理

路透北京8月1日电---中国最大的肉品加工商--双汇发展(000895.SZ)周一公告称,证监会已经受理了其收购方罗特克斯有限公司的要约收购申请.意味着其整体上市的重组方案已正式摆上证监会案头.

双汇去年年报显示,截止去年底,罗特克斯持有21.19%双汇发展的股份,其全资子公司双汇集团持有上市公司30.27%股份.

去年11月底,双汇发展在停牌八个多月後终于公布重组方案,以增发等形式收购大股东价值340亿元人民币资产,若重组完成,双汇集团公司持有上市公司64.328%股份;罗特克斯持股降至11.919%.复牌後双汇股价直接封涨停.[ID:nCN8420937]

双汇周一收报73.15元,跌0.53%,该股过去一个月涨近11.68%.(完)

--发稿 张胜男; 审校 丁淑琴

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐