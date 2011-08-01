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亚洲 | 2011年 8月 2日 星期二 06:52 BJT

(重温稿)〔中国能源〕8月航煤进口到岸完税价确定为7,768元/吨--发改委

路透北京8月1日电---中国国家发展改革委周一公布,8月航空煤油进口到岸完税价格为每吨7,768元人民币,这是航煤出厂价格的首次月度调整.

发改委此前通知称,中国航空煤油出厂价格每月调整一次,8月1日起实施,以推进航煤价格市场化改革.航空煤油出厂价格逐步实行市场定价.具体出厂价格由进口到岸完税价和贴水两部分构成.[ID:nCN1832685]

发改委公布价格将成为中国石油(0857.HK)(601857.SS)和中国石化(600028.SS)(0386.HK)等油企确定本月航煤出厂价的依据之一.(完)

浏览发改委新闻稿,点选链接:(here)

--发稿 宿泱韫; 审校 丁淑琴

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