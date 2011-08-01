〔国际油市〕亚洲柴油裂解价差升至每桶20美元上方,创6月16日以来最高

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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路透新加坡8月1日电---亚洲柴油裂解价差升至每桶20美元上方,触及约两个半月高位,因台塑石化周末发生火灾事故後宣布供给发生不可抗力.
分析师和交易员表示,市场坚挺的态势或无法持续下去.
渣打银行油品分析师Priya Balchandani说:"强劲的柴油人气可能是短暂的,因日本恢复出口加之韩国出口量创下纪录高位,可能会抵消台湾供给的短缺."
交易员估计,台塑石化每月柴油出口量约为80万吨,是亚洲地区的一个主要出口商.
台塑石化因安全原因关闭了其日产54万桶的一座炼厂,此前该炼厂发生火灾.
9月柴油裂解价差上涨1.77美元至每桶20.08美元,创下6月16日以来的最高.
8月航煤裂解价差升1.68美元至每桶21.94美元.
油品 买价 卖价 中值 前值 变动 变动(%)
现货航煤/煤油 JET-SIN 134.10 134.20 134.15 130.75 3.40 2.60
现货含硫0.5%柴油GO-SIN 132.30 132.50 132.40 129.00 3.40 2.64
含硫0.25%柴油 GO25-SIN 133.00 133.10 133.05 129.65 3.40 2.62
含硫0.05%柴油 GO005-SIN 134.00 134.20 134.10 130.50 3.60 2.76
8月柴油互换 GOSGSWMc1 -- -- 132.75 129.25 3.50 2.71
9月柴油互换 GOSGSWMc2 -- -- 133.18 129.85 3.33 2.56 (完)
--编译 王洋;审校 田建华
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路透东京/底特律2月4日 - 三名知情消息人士向路透表示，日本高田 已选定美国汽车零部件供应商百利得(Key Safety Systems, KSS)，成为向高田提供财务援助的最后候选投资方。KSS隶属于中国宁波均胜电子 旗下。