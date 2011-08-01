〔美国热股〕博地能源和安赛乐米塔尔向Macarthur发出敌意收购要约

路透纽约8月1日电---博地能源(Peabody Energy)BTU.N和安赛乐米塔尔(ArcelorMittal)(ISPA.AS)向Macarthur CoalMCC.AX发出47亿澳元(合52亿美元)的敌意收购要约,此前Macarthur Coal的董事会称出价低估了该公司的价值,并试图吸引竞争收购要约.