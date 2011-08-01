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市场报道 | 2011年 8月 1日 星期一 21:33 BJT

〔美国热股〕博地能源和安赛乐米塔尔向Macarthur发出敌意收购要约

路透纽约8月1日电---博地能源(Peabody Energy)BTU.N和安赛乐米塔尔(ArcelorMittal)(ISPA.AS)向Macarthur CoalMCC.AX发出47亿澳元(合52亿美元)的敌意收购要约,此前Macarthur Coal的董事会称出价低估了该公司的价值,并试图吸引竞争收购要约.

周一盘初,博地能源上涨1.82%报58.52美元.(完)

--编译 李富强;审校 于春红

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