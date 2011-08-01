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市场报道 | 2011年 8月 1日 星期一 21:43 BJT

〔美国股市〕开盘劲扬超过1%,受美国达成上调债务上限协议提振

路透纽约8月1日电---周一美国股市开盘上涨超过1%,华府最後最後关头达成上调举债上限协议,并避免违约,宽慰市场.

道琼工业指数.DJI上涨134.34点或1.11%,报12,277.58点;标准普尔500指数.SPX劲扬14.86点或1.15%,报1,307.14点;Nasdaq指数.IXIC大涨39.86点或1.45%,报2,796.24点.(完)

--编译 田建华;审校 王洋

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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