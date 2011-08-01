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亚洲 | 2011年 8月 1日 星期一 22:02 BJT

〔国际油市〕亚洲燃料油反弹,但市场交投清淡

路透新加坡8月1日电---亚洲燃料油在两日下跌後反弹,但成交清淡,暗示过去一周市场的大部分已结清其投机性仓位,还尚未回归.

即期8月/9月跨月价差大幅反弹,尤其是在收盘後,1130GMT时报每吨3.50美元,较上周五收盘价上涨近1美元.

燃料油9月裂解价差持坚,微跌0.02美元至每桶贴水7.79美元,反应了强劲的市况.

一位在新加坡的西方交易员说:"过去两个交易日的低迷主要是因为获利了结.看似已在周五完成了.市场强烈反弹,但交投十分清淡,可能是为数不多的看好基本面的参与者在操作."

"跨月价差本次可能会突破4.00美元的心理关口,如果有足够的参与者回归的话,因为8月供需基本面强劲."

9月裂解价差下跌0.02美元至每桶较迪拜原油贴水7.79美元.10月裂解价差下跌0.18美元至贴水8.48美元.

油品 买价 卖价 中值 上日价格 变动 变动%

现货180CST燃料油 FO180-SIN 689.00 689.30 689.15 678.45 10.70 1.58

现货380CST燃料油 FO380-SIN 681.50 681.75 681.63 672.55 9.08 1.35

新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 684.00 686.00 685.00 676.00 9.00 1.33

380CST船用燃料油升水 2.50 4.25 3.38 3.45 -0.07

180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF 2.25 2.75 2.50 1.75 0.75 42.86

380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF 3.40 3.80 3.60 4.45 -0.85 -19.10 (完)

--编译 王洋;审校 田建华

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