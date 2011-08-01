〔英国经济〕如成长放缓,英国应扩大量化宽松政策规模--IMF

路透伦敦8月1日电---国际货币基金组织(IMF)周一表示,如果英国经济向长期成长疲弱的方向发展,英国政府应减税,且英国央行应采取进一步举措向经济注资.

IMF的英国政治经济年度报告的内容与6月初与英国当局举行会谈後发布的评估报告基本吻和,报告重申,英国经济应会继续复苏,今年增幅为1.5%,明年为2.3%.

不过,IMF在今次报告中给出了一旦欧元区危机引发的风险以及减支和商品价格动荡所产生的不确定影响成真,英国政府和英国央行应如何应对的具体建议.

IMF欧洲区副主管兼英国代表团团长Ajai Chopra在一与IMF报告共同发布的博客中写道,"如果看似英国经济向长期成长疲弱,高失业率以及通胀温和的方向发展,政府应快速作出政策响应."

"目前,我们预计上述情况不会出现.但如果看似未来将出现类似情况,我们建议英国政府快速作出响应,英国央行进一步实施量化宽松政策和政府实施临时性减税并举,"他说.

IMF指出,英国央行还应扩大资产购买规模.不过,一旦经济成长强于预期且通胀高企,可能需要快速升息.(完)