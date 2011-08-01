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市场报道 | 2011年 8月 1日 星期一 23:26 BJT

〔投行观点〕标准普尔证券研究将汇丰控股评级从持有上调至买入,将目标价从7.30英镑调升至7.50英镑

以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.

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