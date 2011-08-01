版本:
中国
市场报道 | 2011年 8月 2日 星期二 00:39 BJT

〔美国政经〕参议院共和党领袖对削减财赤和上调举债上限的投票乐观

以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nWEN6613]

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐