〔欧元债市〕德债再度上扬,市场关注点重回疲弱的数据

* 疲弱的美国制造业数据引发德债和美国公债上扬

* 美国在最後一刻达成债务协议;评级可能被调降

* 意大利/德国公债收益率差触及欧元面市以来新高,因投资者寻求避险

路透伦敦8月1日电---德国公债收益率周一触及近九个月最低,之前公布的疲弱美国制造业数据再度引发对美国经济成长陷入疲弱期的担忧,抵销了对美国最後时刻达成的债务协议的乐观情绪.

美国议员预计将在今日稍晚通过上调债务上限且避免违约的协议.不过,协议包括在未来10年减赤2.4万亿美元,这可能不足以令美国保持其AAA评等.

这可能令市场在短期内保持避险情绪,德债受到支撑.

另外,减赤可能拖累经济成长,目前美国的经济成长已被视为疲弱不振,周一公布的数据显示,美国7月制造业产出增速为两年来最慢.

德债期货FGBLc1尾盘上扬80个跳动点,报131.16.10年期德债收益率DE10YT=TWEB回落6.7个基点,报2.474%.

瑞银分析师Richard Adcock表示,周一大涨後的任何回落都应被用作增加德债多头头寸的机会,建议将129.85设为止损位.

10年期德债和收益率较高的美国公债利差基本持稳在周五盘後交易的水平,约为27个基点.

10年期意大利/德国公债收益率扩阔21个基点,触及欧元面市以来新高355个基点,在美国数据公布前收窄.

10年期西班牙公债收益率ES10YT=TWEB上扬12个基点,至6.2%上方.

未来数周意大利和西班牙公债承受的压力将加剧,且可能将收益率推升至无法长期承受的水平,尤其是在流动性较低的情况下.

下周,这两个国家无新债供应,可能令其公债获得短暂喘息的机会.但9月初希腊公债交换开始前,市场神经将再度绷紧.(完)

--编译 母红;审校 于春红

美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]

美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]

美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]

美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]

伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]

美国公司债市场.........[USC/CN] 韩国债市...................[KR/CN]

台湾债市................[TW/CN] 台债本周展望..............[TW/OCN]

中国债市................[CN/CN] 利率或央行相关报导...[INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>