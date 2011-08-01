〔美国债市〕Lorillard Tobacco成为今日唯一入市发债的企业

IFR纽约8月1日电---经济疲软而非政治因素是当前市场关注的焦点,投资者更加不愿承担风险.今晨公债收益率全线走低.指标10年期公债收益率报2.726%,较周五收盘2.82%下跌9.4个基点.道琼工业指数下跌83.93点至12,059.31点.
美国商务部周五公布,第二季国内生产总值(GDP)环比年率为增长1.3%,消费者支出几乎没有增多.第一季美国经济修正後仅为增长0.4%,与增长1.9%的初值相去甚远.[ID:nCN1864559]
美国供应管理协会(ISM)周一公布,7月制造业指数为50.9(预估为54.9),6月为55.3.[ID:nEAPA10DL1]
经济下滑有时利好债市,至少较低的公债收益率对发债人来说意味着较低的利率,但是仅有一家美国企业发债.
Lorillard TobaccoLO.N发行五年期公司债,并增加30年期公司债.传言五年期利率为公债收益率上浮225-237.5个基点,30年期利率为公债收益率上浮300-312.5个基点.
Lorillard Tobacco计划将发债所得用于股票回购、并购和运营资本.该公司上次发债为2010年4月7日.(完)
--编译 李富强;审校 利棣儿
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