〔英国债市〕经济复苏忧虑拖累英债收益率跌至纪录低位

路透伦敦8月1日电---指标英债收益率(殖利率)周一跌至纪录低位,此前美国和英国均公布疲弱的制造业数据引发对经济复苏停顿的担忧.

英债走势跟随美国公债,因投资人押注决策者可能计划恢复买入公债以刺激经济.

英债全线上涨,但五年期和10年期英债升幅最大.

根据路透数据,10年期英债收益率GB10YT=RR跌至2.796%,低于去年8月触及的上一个纪录低位2.836%.五年期公债收益率GB5YT=RR触及1.337%纪录低点.

近几个月英债表现优于美债和德债,但周一未能保持这优势.巴克莱资本的Moyeen Islam表示,作多英债/作空美债的交易商出脱其部位.

在紧张的周末过後,美国总统奥巴马称民主党和共和党领袖达成一项协议,涉及未来10年削减预算赤字2.4万亿美元.

美国举债上限协议的前景令英债开盘承压,但制造业数据意外疲弱,显示两年来首次萎缩,提振英债.之後美国的制造业数据亦有类似弱势,为英债提供额外支持.

9月英债期货FLGU1收高51个跳动点,报125.60,稍早触及合约高位125.83.德债FGBLc1收升近80个跳动点.

英国央行周四将讨论货币政策.市场押注英国央行在未来一年不会升息,上周路透调查显示,每四名分析师中有一人预计英国将推出第二次英债购买计划.

不过英债收益率已在纪录低位,分析师质疑另一轮宽松政策是否可以达成预期的经济刺激效果.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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