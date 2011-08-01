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市场报道 | 2011年 8月 2日 星期二 05:54 BJT

〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货收高,因天气威胁美国作物

路透芝加哥8月1日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一收高,因炎热天气对美国作物构成威胁.

一名农业气象专家周一称,本周美国玉米和大豆种植区的部分地区将继续受到炎热天气影响,不过周末料能有所好转.

美国食品加工商、乙醇生产商和牲畜饲养商在等待今年夏季玉米收割的同时,仍在抢购2010年的玉米.

美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2011年7月26日,投机商净玉米多头仓位增加3,044口至190,638口.[ID:nCN1865487]

9月玉米期货合约CU1上涨15-3/4美分,报每蒲式耳6.81-1/4美元.12月玉米期货CZ1上扬17美分,报6.85-3/4美元.

今日CBOT玉米成交量预估为241,671口.(完)

欲浏览谷物市场详情,请点选[GRA-DRV-CMN]

--编译 李富强;审校 母红

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