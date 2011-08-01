〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货收高,因天气威胁美国作物

一名农业气象专家周一称,本周美国玉米和大豆种植区的部分地区将继续受到炎热天气影响,不过周末料能有所好转.

美国食品加工商、乙醇生产商和牲畜饲养商在等待今年夏季玉米收割的同时,仍在抢购2010年的玉米.