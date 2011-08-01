〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货收高,因天气威胁美国作物

加拿大数据：2016全年新增就业岗位上修，兼职工作增长现象持续
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
路透芝加哥8月1日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一收高,因炎热天气对美国作物构成威胁.
一名农业气象专家周一称,本周美国玉米和大豆种植区的部分地区将继续受到炎热天气影响,不过周末料能有所好转.
美国食品加工商、乙醇生产商和牲畜饲养商在等待今年夏季玉米收割的同时,仍在抢购2010年的玉米.
美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2011年7月26日,投机商净玉米多头仓位增加3,044口至190,638口.[ID:nCN1865487]
9月玉米期货合约CU1上涨15-3/4美分,报每蒲式耳6.81-1/4美元.12月玉米期货CZ1上扬17美分,报6.85-3/4美元.
今日CBOT玉米成交量预估为241,671口.(完)
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--编译 李富强;审校 母红
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年1月31日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状 况报告，每口以1,000桶计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(2,181,656口) 656,710 164,018 739,712 677,456 1186594 2073878 2090324 107,778 91,332 较1月24日变动(未平仓合约：增加29,847口) 14,309 4,140 -7,679 19,510 30,708 26,140 27,169 3,707 2,678 各类