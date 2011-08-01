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市场报道 | 2011年 8月 2日 星期二 05:55 BJT

〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货收高,美国天气炎热威胁大豆作物

路透芝加哥8月1日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一收高,因天气对玉米和大豆作物产量皆造成威胁.

一名农业气象专家周一称,本周美国玉米和大豆种植区的部分地区将继续受到炎热天气影响,不过周末料能有所好转.

美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2011年7月26日,投机商净大豆多头仓位增加6,190口至84,922口.[ID:nCN1865461]

CBOT-8月大豆SQ1收高4-1/2美分,报每蒲式耳13.58-3/4美元.CBOT-8月豆粕合约SMQ1收涨1.1美元,报每短吨352.7美元.8月豆油合约BOQ1升0.50美分,报56.15美分.

预估CBOT大豆成交量为103,719口,豆油成交60,277口,豆粕成交46,358口.

以下为CBOT农产品期货1903GMT价格:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌 涨跌

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CBOT玉米Cc1 681.25 15.75 2.4% 8.3%

CBOT大豆Sc1 1358.75 4.50 0.3% -2.5%

CBOT豆粕SMc1 352.70 1.10 0.3% -4.8%

CBOT豆油BOc1 56.15 0.50 0.9% -2.8%

CBOT小麦Wc1 676.50 4.00 0.6% -14.8%

CBOT稻米RRc1 1624.50 13.00 0.8% 16.1%

EU小麦BL2X1 197.75 0.00 0.0% -21.7%

NYMEX原油期货CLc1 95.15 -0.55 -0.6% 4.1%

道琼工业指数.DJI 12,113 -31 -0.3% 4.6%

现货金XAU= 1620.19 -6.40 -0.4% 14.1%

欧元/美元EUR= 1.4269 -0.0088 -0.6% 6.9%

美元指数.DXY 74.2480 0.3510 0.5% -6.0%

波罗的海

乾散货指数.BADI 1256 -8 -0.6% -29.2%

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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均为美分/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)

--编译 李富强;审校 母红

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