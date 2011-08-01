〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货收高,美国天气炎热威胁大豆作物

美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2011年7月26日,投机商净大豆多头仓位增加6,190口至84,922口.[ID:nCN1865461]

CBOT玉米Cc1 681.25 15.75 2.4% 8.3%

CBOT大豆Sc1 1358.75 4.50 0.3% -2.5%

CBOT豆粕SMc1 352.70 1.10 0.3% -4.8%

CBOT豆油BOc1 56.15 0.50 0.9% -2.8%

CBOT小麦Wc1 676.50 4.00 0.6% -14.8%

CBOT稻米RRc1 1624.50 13.00 0.8% 16.1%

NYMEX原油期货CLc1 95.15 -0.55 -0.6% 4.1%

道琼工业指数.DJI 12,113 -31 -0.3% 4.6%

* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均为美分/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)