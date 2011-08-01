〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货收高,美国天气炎热威胁大豆作物

加拿大数据：2016全年新增就业岗位上修，兼职工作增长现象持续
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
路透芝加哥8月1日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一收高,因天气对玉米和大豆作物产量皆造成威胁.
一名农业气象专家周一称,本周美国玉米和大豆种植区的部分地区将继续受到炎热天气影响,不过周末料能有所好转.
美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2011年7月26日,投机商净大豆多头仓位增加6,190口至84,922口.[ID:nCN1865461]
CBOT-8月大豆SQ1收高4-1/2美分,报每蒲式耳13.58-3/4美元.CBOT-8月豆粕合约SMQ1收涨1.1美元,报每短吨352.7美元.8月豆油合约BOQ1升0.50美分,报56.15美分.
预估CBOT大豆成交量为103,719口,豆油成交60,277口,豆粕成交46,358口.
以下为CBOT农产品期货1903GMT价格:
价格 日内 日内 年初迄今
变动 涨跌 涨跌
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CBOT玉米Cc1 681.25 15.75 2.4% 8.3%
CBOT大豆Sc1 1358.75 4.50 0.3% -2.5%
CBOT豆粕SMc1 352.70 1.10 0.3% -4.8%
CBOT豆油BOc1 56.15 0.50 0.9% -2.8%
CBOT小麦Wc1 676.50 4.00 0.6% -14.8%
CBOT稻米RRc1 1624.50 13.00 0.8% 16.1%
EU小麦BL2X1 197.75 0.00 0.0% -21.7%
NYMEX原油期货CLc1 95.15 -0.55 -0.6% 4.1%
道琼工业指数.DJI 12,113 -31 -0.3% 4.6%
现货金XAU= 1620.19 -6.40 -0.4% 14.1%
欧元/美元EUR= 1.4269 -0.0088 -0.6% 6.9%
美元指数.DXY 74.2480 0.3510 0.5% -6.0%
波罗的海
乾散货指数.BADI 1256 -8 -0.6% -29.2%
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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均为美分/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)
--编译 李富强;审校 母红
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年1月31日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状 况报告，每口以1,000桶计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(2,181,656口) 656,710 164,018 739,712 677,456 1186594 2073878 2090324 107,778 91,332 较1月24日变动(未平仓合约：增加29,847口) 14,309 4,140 -7,679 19,510 30,708 26,140 27,169 3,707 2,678 各类