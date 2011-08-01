〔伦敦金属〕期铜收低,因令人失望的全球制造业PMI数据打压了需求前景

* 期铜收低,因全球制造业采购经理人指数(PMI)令人失望

* Escondida工人罢工尚未得到解决

* 市场关注美国对上调举债上限协议的投票

* 市场关注:美国将于周二公布7月汽车销售数据

路透纽约/伦敦8月1日电---期铜周一创下两个月来最大单日跌幅,因美元上涨,另外数据显示上月新兴和发达经济体制造业萎缩後,铜需求前景黯淡.

美国白宫和两党国会议员终于在最後关头敲定债务协议,以避免债务违约,引发隔夜买盘,带动铜价升至近四个月最高位,但由于全球制造业PMI指数低于预估,再次证实全球经济放缓,铜价很快回吐升幅,卖盘加剧.

Mitsui Bussan Commodities驻纽约分析师Justin

Lennon称,"隔夜铜价触及9,905美元的高位,但自那以後只有卖盘."

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3收低170美元,或1.7%,报每吨9,650美元,创下6月2日以来最大单日跌幅.

纽约商品期货交易所(COMEX)指标9月期铜HGU1收于每磅4.41美元,当日跌6.95美分,或1.55%.

今日稍早公布的PMI数据显示亚洲和欧洲7月制造业增长速度低于预期,今日稍後的美国数据加剧了空头气氛,带动铜价跌至当日低位,因美国制造业数据几乎萎缩.

"这是全球经济放缓,......缓慢交替式下跌走势,将对一切产生压力,而铜正处于压力的中心位置,"Country Hedging Inc.分析师Sterling Smith称.

随着全球经济放缓的忧虑蔓延,欧元下跌,使以美元计价的商品对于非美国投资者更加昂贵.

另一提振铜市人气的是全球最大铜矿--智利Escondida的工人罢工已进入第11天,但罢工蔓延的风险似乎有限,此前全球第三大铜矿Collahuasi的周末罢工仅持续了24小时.

周五公布的数据显示,对冲基金和其他大型投机客将他们的美国期铜多头仓位提高至近五个月最高水准,因铜价在接近4月高点附近持续上涨.

在路透上月调查中,分析师普遍预期今年铜缺口将为343,150吨,但近期智利罢工可能将已加剧了铜的紧张状况.

三个月期铝CMAL3今日收低39美元,报每吨2,585美元.

以下为1756GMT基本金属主力合约报价:

2010年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

-------------------------------------------------------------------

COMEX期铜 440.40 -7.55 -1.69 444.70 -0.97

LME期铝 2585.00 -39.00 -1.49 2470.00 4.66

LME期铜 9649.50 -170.50 -1.74 9600.00 0.52

LME期铅 2564.50 -48.50 -1.86 2550.00 0.57

LME期镍 24550.00 -445.00 -1.78 24750.00 -0.81

LME期锡 28100.00 0.00 +0.00 26900.00 4.46

LME期锌 2461.00 -29.00 -1.16 2454.00 0.29

上海期铝 18535.00 255.00 +1.39 16840.00 10.07

上海期铜 73440.00 780.00 +1.07 71850.00 2.21

上海期锌 18915.00 180.00 +0.96 19475.00 -2.88

-------------------------------------------------------------------

注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

--编译 于春红;审校 李军

贵金属报导.......[GOL-CMN] 基本金属报导......[MET-CMN]

全球金市.........[GOL/HCN] COMEX金持仓....[CFTC/GOLCN]

伦敦金定盘.....[GOL/FIXCN] COMEX铜持仓....[CFTC/COPCN]

现货金..............XAU= 现货银...............XAG=

现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=

LME金属报导......[MET/LCN] 中国沪铜.........[MET/SHCN]