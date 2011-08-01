〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货上升,跟随玉米涨势

路透芝加哥8月1日电---美国芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周一上升,跟随玉米市场大涨,交易商表示,投资者再度担心美国作物成长.

美国农业部策称,一周小麦出口检验为1,620万蒲式耳,低于预估的2,000-2,500万蒲式耳.

报告称伊朗计划出口200万吨小麦.

印尼小麦加工协会表示,该国在6月和7月买入的小麦上升20%,且预计整个8月的进口将跟随需求上升的趋势.印尼是最大的亚洲小麦进口国.

美国大平原大部份地区干燥,要到周三才有少量小阵雨.气温料接近至高于正常水准.

UkrAgroConsult表示,2010/11年乌克兰出口416万吨小麦.乌克兰小麦产量迄今为每英亩产量为3.36吨,高于上年的2.80吨.

指标CBOT-9月软红冬麦合约WU1升4美分,报每蒲式耳6.76-1/2美元.

今日CBOT小麦预估成交量为87,884口.(完)

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