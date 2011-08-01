〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货上升,跟随玉米涨势

加拿大数据：2016全年新增就业岗位上修，兼职工作增长现象持续
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
路透芝加哥8月1日电---美国芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周一上升,跟随玉米市场大涨,交易商表示,投资者再度担心美国作物成长.
美国农业部策称,一周小麦出口检验为1,620万蒲式耳,低于预估的2,000-2,500万蒲式耳.
报告称伊朗计划出口200万吨小麦.
印尼小麦加工协会表示,该国在6月和7月买入的小麦上升20%,且预计整个8月的进口将跟随需求上升的趋势.印尼是最大的亚洲小麦进口国.
美国大平原大部份地区干燥,要到周三才有少量小阵雨.气温料接近至高于正常水准.
UkrAgroConsult表示,2010/11年乌克兰出口416万吨小麦.乌克兰小麦产量迄今为每英亩产量为3.36吨,高于上年的2.80吨.
指标CBOT-9月软红冬麦合约WU1升4美分,报每蒲式耳6.76-1/2美元.
今日CBOT小麦预估成交量为87,884口.(完)
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--编译 利棣儿;审校 李军
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
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以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年1月31日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状 况报告，每口以1,000桶计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(2,181,656口) 656,710 164,018 739,712 677,456 1186594 2073878 2090324 107,778 91,332 较1月24日变动(未平仓合约：增加29,847口) 14,309 4,140 -7,679 19,510 30,708 26,140 27,169 3,707 2,678 各类