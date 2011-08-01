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市场报道 | 2011年 8月 2日 星期二 03:33 BJT

〔纽约期市〕糖期货大跌,受对美国经济的担忧拖累

路透纽约/伦敦8月1日电---美国原糖期货和可可期货周一反转涨势并收低,受美国制造业数据疲软拖累;咖啡期货上涨,受烘烤商买盘支撑.

"市场很担忧经济前景.制造业数据疲软,打压市场."The Price Group农业分析师Jack Scoville称.

洲际交易所(ICE)-10月原糖期货SBV1下跌0.84美分,或2.8%,收报每磅28.97美分.伦敦10月白糖期货LSUV1跌7.40美元或1%,报每吨770美元.

全球第二大生产国印度8月自由交易的糖数量为170.3万吨,高于上个月的156万吨,因节日期间需求料上升,令市场承压.

阿拉比卡咖啡期货上涨,成交量约26,000口,为六周最高,交易员称因烘烤商买盘增加.

ICE-9月阿拉比卡咖啡期货KCU1升1.8美分,收报每磅2.4135美元.伦敦9月罗布斯塔咖啡期货LRCU1收高10美元,报每吨2,102美元.

ICE-9月可可期货CCU1收低19美元,报每吨2,955美元.伦敦9月可可期货LCCU1收高5英镑,报每吨1,857英镑,受英镑疲软提振.(完)

--编译 李富强;审校 利棣儿

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