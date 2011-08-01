〔纽约期市〕糖期货大跌,受对美国经济的担忧拖累

路透纽约/伦敦8月1日电---美国原糖期货和可可期货周一反转涨势并收低,受美国制造业数据疲软拖累;咖啡期货上涨,受烘烤商买盘支撑.

"市场很担忧经济前景.制造业数据疲软,打压市场."The Price Group农业分析师Jack Scoville称.

洲际交易所(ICE)-10月原糖期货SBV1下跌0.84美分,或2.8%,收报每磅28.97美分.伦敦10月白糖期货LSUV1跌7.40美元或1%,报每吨770美元.

全球第二大生产国印度8月自由交易的糖数量为170.3万吨,高于上个月的156万吨,因节日期间需求料上升,令市场承压.