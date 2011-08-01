〔纽约期市〕糖期货大跌,受对美国经济的担忧拖累

加拿大数据：2016全年新增就业岗位上修，兼职工作增长现象持续
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
路透纽约/伦敦8月1日电---美国原糖期货和可可期货周一反转涨势并收低,受美国制造业数据疲软拖累;咖啡期货上涨,受烘烤商买盘支撑.
"市场很担忧经济前景.制造业数据疲软,打压市场."The Price Group农业分析师Jack Scoville称.
洲际交易所(ICE)-10月原糖期货SBV1下跌0.84美分,或2.8%,收报每磅28.97美分.伦敦10月白糖期货LSUV1跌7.40美元或1%,报每吨770美元.
全球第二大生产国印度8月自由交易的糖数量为170.3万吨,高于上个月的156万吨,因节日期间需求料上升,令市场承压.
阿拉比卡咖啡期货上涨,成交量约26,000口,为六周最高,交易员称因烘烤商买盘增加.
ICE-9月阿拉比卡咖啡期货KCU1升1.8美分,收报每磅2.4135美元.伦敦9月罗布斯塔咖啡期货LRCU1收高10美元,报每吨2,102美元.
ICE-9月可可期货CCU1收低19美元,报每吨2,955美元.伦敦9月可可期货LCCU1收高5英镑,报每吨1,857英镑,受英镑疲软提振.(完)
--编译 李富强;审校 利棣儿
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
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以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年1月31日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状 况报告，每口以1,000桶计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(2,181,656口) 656,710 164,018 739,712 677,456 1186594 2073878 2090324 107,778 91,332 较1月24日变动(未平仓合约：增加29,847口) 14,309 4,140 -7,679 19,510 30,708 26,140 27,169 3,707 2,678 各类