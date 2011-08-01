〔美国债市〕机构债利差收窄,市场关注美国债务协议

IFR纽约8月1日电---美国机构债利差周一收窄约1个基点,主要是因美国债务协议可能在参众两院进行投票,该协议将避免美国违约和可能的评级遭调降情况出现.但评级遭调降的可能性仍然存在,尤其是从标普方面而言.

上周,机构债利差大幅扩阔5-7个基点,吸引投资者入市,因美国供应管理协会数据大幅回落,可能令美联储保持政策不变且可能导致公债收益率回落.

买盘主要集中在较长期机构债,月末根据指数调整投资配置的投资者是长期机构债的买家之一.而美国债务协议可能获得通过的前景令投资者释然,他们对短期机构债兴趣不大.

受此影响,每周一次的房贷美FMCC.OB短期债券标售得标利率为1月以来最高,尽管标售规模缩小,暗示投资者对评级被调降并非完全有信心.

房贷美标售20亿美元3个月和6个月短期债券,规模均较上周缩减5-10亿美元.三个月债券得标利率为1月24日以来最高的0.170%,较上周的标售高出10.5个基点,投标倍数为3.80,上周为3.93.

6月债券得标利率为1月3日以来最高的0.213%,较上周高出7.8个基点,投标倍数为3.38,上周为3.55.

房贷美按计划将于周二宣布新债发行计划.介于目前债务问题的现状,可能会像房利美那样跳过此次发行窗口.(完)

--编译 母红;审校 利棣儿

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