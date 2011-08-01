〔美国股市〕收挫但削减跌幅,对上调举债上限议案的投票迫在眉睫

加拿大数据：2016全年新增就业岗位上修，兼职工作增长现象持续
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
* 医疗保健及国防股因债务协议忧虑而受到打压
* 美国供应管理协会(ISM)制造业数据低于预期
* 关于美国上调举债上限协议的不确定性打压市场
* 道指收低0.1%,标普500指数下跌0.4%,Nasdaq指数跌0.4%
路透纽约8月1日电---美国股市周一连续第六日收跌,美国政府通过债务协议以避免违约的时间所剩无几,且经济显示出成长停滞的进一步迹象.
尾盘时市场削减跌幅,周一稍後国会料将对白宫支持的上调举债上限协议进行投票,该协议包括未来10年削减2.4万亿(兆)美元支出和提高美国举债上限.
达成一项包括上调举债上限协议的最後截至时间是周二午夜.
"市场涨涨跌跌,反映出市场对债务协议时而乐观,时而悲观的考量,"Hugh Johnson Advisors LLC首席投资长Hugh Johnson称.
"投资者目前认为举债上限终将被上调,参议院和众议院的投票结果都将是正面的,但仍有些许的怀疑或谨慎情绪."
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年1月31日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状 况报告，每口以1,000桶计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(2,181,656口) 656,710 164,018 739,712 677,456 1186594 2073878 2090324 107,778 91,332 较1月24日变动(未平仓合约：增加29,847口) 14,309 4,140 -7,679 19,510 30,708 26,140 27,169 3,707 2,678 各类