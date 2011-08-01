〔美国股市〕收挫但削减跌幅,对上调举债上限议案的投票迫在眉睫

* 医疗保健及国防股因债务协议忧虑而受到打压

* 美国供应管理协会(ISM)制造业数据低于预期

* 关于美国上调举债上限协议的不确定性打压市场

* 道指收低0.1%,标普500指数下跌0.4%,Nasdaq指数跌0.4%

路透纽约8月1日电---美国股市周一连续第六日收跌,美国政府通过债务协议以避免违约的时间所剩无几,且经济显示出成长停滞的进一步迹象.

尾盘时市场削减跌幅,周一稍後国会料将对白宫支持的上调举债上限协议进行投票,该协议包括未来10年削减2.4万亿(兆)美元支出和提高美国举债上限.

达成一项包括上调举债上限协议的最後截至时间是周二午夜.

"市场涨涨跌跌,反映出市场对债务协议时而乐观,时而悲观的考量,"Hugh Johnson Advisors LLC首席投资长Hugh Johnson称.