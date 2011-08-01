〔美国债市〕MBS利差表现不一,未来几日供应可能增加

IFR芝加哥8月1日电---美国政府与国会就上调债务上限达成协议引发的风险交易在弱于预期的ISM数据公布後很快被逆转.美国7月ISM为50.9,预期为54.9,6约55.3.另外,上周五公布的第二季度GDP增幅低于预期.数据公布前,10年期公债回落逾4个跳动点,数据公布後跳升近四分之三个大点,终盘上扬18/32,至103-09,收益率报2.72%.2/10年期公债收益率差收窄至逾237.1个基点.

MBS市场在近期避险操作减少的情况下有所改善,但由于短期资金流入增加令DOLLAR ROLL(卖出即将到期MBS,买入稍晚到期MBS之价差)回落,MBS开盘走低.抵押贷款银行的卖盘令跌势加剧,因投资者忙于消化债务协议导致需求不振.正当利差扩阔开始吸引银行和短线投资者入市之势,疲弱的ISM报告出炉,导致公债价格大涨,利差进一步扩阔.中午时,利差扩阔4-5个跳动点,市场的资金流入有所改善,中长期投资大户和对冲基金买盘在今日下午的交易中不断涌现.抵押贷款银行卖盘也放缓,令技术面变得更加平衡.

30年期票息为3.5%和4%的MBS价格收涨约3/8个大点,票息为5.5%到6.5%区域的MBS价格上扬约6个跳动点.多数15年期(房利美和房贷美)MBS价格上扬约1/8个大点.票息在4.5%以下MBS与10年期公债利差扩阔3个跳动点,票息为5.5%的MBS利差持稳,而5%-6%MBS利差收窄.

如果上调债务上限协议获得通过,将消除近期美国违约的风险,这将令市场释然.另外,MBS价格再度变得昂贵,投资者将寻找价格回落的时机买入.交易商提及的机会之一是未来几日供应将增加,可能导致价格有所回落.前几周的供应在10-16亿美元之间,因此随着利率回落,市场未来几天的供应可能在约20亿美元左右区域.保持中性.(完)

--编译 母红;审校 李军

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