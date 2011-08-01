〔全球金市〕金价收低,但疲弱的美国经济数据限制跌幅

* 疲弱的美国制造业数据提振金价,打压美股

* 市场关注美国议员就提高举债上限协议的投票结果

* 金价容易受到通缩忧虑及经济放缓影响

路透纽约8月1日电---金价周一收低,美国将达成举债协议的消息令金价从纪录高位大幅回落,不过投资者担心美国制造业增长放缓而买入黄金避险,限制金价的跌幅.

金价早盘下跌逾1%,因似乎美国将避免违约,使全球市场感到释怀.不过股市的升势很快消失,且金价缩减跌幅,因投资者规避风险交易,他们担心美国可能仍会失去其AAA评级.

美国国会领袖忙于争取足够的支持票以通过上调举债上限协议,驱使一些交易商离场观望,金市的成交量低于上周.

"金价应在短期上升,因经济前景黯淡,投资者仍寻求避险,"MF Global高级市场策略师Phillip Streible说.

1856GMT,现货金XAU=下滑0.4%,报每盎司1,620.49美元,稍早和周五创下的纪录高位1,632.30美元相差不足1美元.

纽约商品期货交易所(COMEX)12月期金GCZ1收跌9.50美元,报每盎司1,621.70美元.成交量低于上周.

现货银XAG=跌1.3%,报每盎司39.30美元.

上月金价劲升8.5%,录得2009年以来第二大月度升幅,当时投资者担心欧洲债信危机蔓延至西班牙和意大利,及美国决策者就避免违约的谈判僵持不下促使投资者避险.

DoubleLine Capital商品投资组合经理Jeffrey Sherman表示,如果投资人认为疲弱的经济数据及美国降低预算将造成通缩的话,金价仍可能回调.

Sherman说,投资者面对令人失望的美国经济数据,美国评级可能被下调或美国违约,那一因素应该更令人忧心,难下结论,金价走势可能震荡.

美国股市周一连续第六日收跌,美国政府通过债务协议以避免违约的时间所剩无几,且经济显示出成长停滞的进一步迹象.[.NCN]

美国供应管理协会(ISM)周一公布,美国供应管理协会(ISM)7月制造业指数为50.9,为2009年7月来最低,预估为54.9,6月为55.3.[ID:nEAPA10DL1]

金市投资者将注意周一稍晚美国国会就削减政府支出,组成新的国会委员会于11月底提交降低赤字建议,及在2013年底前提高美国举债上限的计划的投票结果.

现货铂金XPT=跌1.1%,报每盎司1,790.24美元.现货钯金XPD=下滑1.6%,报每盎司826.75美元.(完)

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最新价格/ 当日 当日

结算价 变动 涨跌% 日低 日高 成交量

COMEX黄金期货 GCZ1 1621.70 -9.50 -0.6 1608.20 1634.50 141,516

COMEX白银期货 SIU1 39.309 -0.797 -2.0 39.040 40.070 42,674

COMEX铂金期货 PLV1 1794.60 9.30 0.5 1779.00 1804.90 4,692

COMEX钯金期货 PAU1 829.50 1.80 0.2 826.50 850.20 4,166

现货金 XAU= 1620.49 -6.10 -0.4 1609.76 1631.66

现货银 XAG= 39.300 -0.520 -1.3 39.060 40.010

现货铂金 XPT= 1790.24 -20.76 -1.1 1781.50 1799.00

现货钯金 XPD= 826.75 -13.25 -1.6 829.02 846.75

附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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