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亚洲 | 2011年 8月 2日 星期二 05:59 BJT

〔美国股市〕ADR涨跌互见,和利时集团ADR触及52周新低

路透纽约8月1日电---外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周一涨跌不一,中国的和利时集团(HOLI.O)的ADR扩大近期跌幅,触及52周新低.

提供自动化和控制技术和应对的和利时集团ADR收低1.43%,报6.87美元,年内累计暴跌54.7%.

和利时集团ADR在过去几周下跌,此前中国两列高速火车相撞造成人员伤亡後,Roth Capital调降其评级.

纽约梅隆银行的ADR指数.BKADR收跌0.66%.标准普尔500指数.SPX下跌0.41%.

纽约梅隆银行的欧洲企业ADR指数.BKEUR收跌1.24%.纽约梅隆银行的亚洲企业ADR指数.BKAS微涨0.26%.纽约梅隆银行的拉丁美洲企业ADR指数.BKLA上涨0.12%.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

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美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

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