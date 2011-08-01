〔国际油市〕NYMEX原油期货收低,因美国制造业数据疲弱

* 疲弱的美国ISM制造业数据令油价承压

* 美国预计将通过上调举债上限协议,对油价有支撑

* 关注周二2030GMT发布的API库存数据

路透纽约8月1日电---美国原油期货周一收低,交投震荡,在美国供应管理协会(ISM)公布了疲弱的制造业指数後,回吐稍早涨幅.

稍早,白宫支持的临时性的上调举债上限,避免债务违约协议提振了油价,但之後令人失望的制造业报告令油价和股市承压.

ISM公布,7月美国制造业成长为两年内最慢,因新订单萎缩,7月指数降至50.9,为2009年7月来最低水准,6月为55.3,且低于分析师预期.

上周美国公布的第二季经济成长数据也令人失望,本周五美国将公布备受关注的7月非农就业报告.

亚洲和欧洲的7月制造业数据也疲弱,均为2009年经济衰退以来最低.

布兰特原油期货盘中走势也较为波动,终场收高0.07美元,受美国上调举债上限协议达成、北海原油产量减少、利比亚出口持续受阻以及中东局势动荡影响.

纽约商业期货交易所(NYMEX)9月原油期货合约CLU1跌0.81美元,或0.85%,结算价报每桶94.89美元,为6月28日来最低收位,今日收盘水准低于近月合约200日移动均线切入位94.94美元,盘中交易区间在93.42-98.60美元.

结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日

成交量 成交量

NYMEX合约

9月原油 94.89 -0.81 -0.9% 93.42 98.60 381,172 284,385

10月原油 95.33 -0.80 -0.8% 93.86 98.95 76,860 52,297

9月RBOB汽油 3.0540 -0.0039 -0.1% 3.0055 3.1450 45,252 27,763

10月RBOB汽油 2.9195 -0.0016 -0.1% 2.8700 2.9996 20,760 47,536

9月取暖油 3.0974 -0.0020 -0.1% 3.0533 3.1955 56,232 23,335

10月取暖油 3.1102 -0.0028 -0.1% 3.0664 3.2068 16,487 65,483

ICE合约

9月布兰特 116.81 0.07 0.1% 114.78 120.40 238,284 196,458

整体市场 成交量 未平仓合约

当前 上日 30日平均 上日 净变动

原油 631,622 472,260 589,866 1,521,594 -10,938

汽油 88,644 84,245 110,245 249,820 -6,808

取暖油 96,795 116,488 109,026 310,436 -4,326(完)