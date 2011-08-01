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亚洲 | 2011年 8月 2日 星期二 07:40 BJT

****澳新经济指标预测--8月2日-8月9日****

路透8月2日电---以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

------------------------------------8月1日当周------------------------------

8月2日(二)

0130 澳洲建筑许可 6月 +2.0% -7.9%

民间部门建筑许可 -- +0.7%

0130 澳洲房价指数(较前季) 第二季 -1.0% -1.7%

0430 澳洲央行公布利率决定 8月 4.75% 4.75%

8月3日(三)

2245 新西兰失业率 第二季终值 6.6% 6.6%

就业增幅(较前季) -0.2% +1.4%

就业参与率 68.4% 68.7%

0130 澳洲零售销售(较前月) 6月 +0.3% -0.6%

0130 澳洲实质零售销售(较前季) 第二季 +0.3% 持平

0130 澳洲商品/服务贸易收支(亿澳元) 6月 顺差22 顺差23.33

进口 -- 持平

出口 -- +3.0%

8月4日(四)

无重要经济数据公布.

8月5日(五)

澳洲央行季度货币政策声明.

8月6日(六)

无重要经济数据公布.

------------------------------------8月8日当周------------------------------

8月8日(一)

0130 澳洲ANZ网络招聘广告(较前月) 7月 -- +4.2%

报纸招聘广告(较前月) -- -4.9%

8月9日(二)

0130 澳洲房屋融资 6月 -- +4.4%(完)

--编译 兰秀娟;审校 徐文焰

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