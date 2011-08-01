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宏观经济 | 2011年 8月 2日 星期二 06:26 BJT

《美国重要政经日程》--8月2日

(除特别说明外,均为GMT时间)

1230 - 商务部公布6月个人所得.

1530 - 财政部例行标售四周期国库券.

2030 - 美国石油协会(API)发布一周全国石油报告.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 兰秀娟; 审校 高琦

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