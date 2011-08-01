《美国重要政经日程》--8月2日

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
(除特别说明外,均为GMT时间)
1230 - 商务部公布6月个人所得.
1530 - 财政部例行标售四周期国库券.
2030 - 美国石油协会(API)发布一周全国石油报告.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 兰秀娟; 审校 高琦
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路透约翰内斯堡2月3日 - 南非兰特兑美元周五涨逾1%，距两个月高位仅咫尺之遥，此前美国公布就业报告显示薪资增长仍然低迷，降低美国联邦储备理事会(美联储/FED)升息的机率。
今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0781 1.0758 +0.21 +2.55 1.0513 美元/日圆 112.70 112.80 -0.09 -3.57 116.87 欧元/日圆 121.49 121.33 +0.13 -1.34 123.14 美元/瑞郎 0.9924 0.9922 +0.02 -2.50 1.0178 英镑/美元 1.2485 1.2520 -0.28 +1.21 1.2336 美元/加元 1.3022 1.3025 -0.02 -3.04 1.3430 美元/离岸人民币 6.8003 6.8094