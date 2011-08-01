〔全球航运〕波罗的海干散货运价指数跌至逾三个月低位,前景偏空

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
路透伦敦8月1日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周一跌至逾三个月低位,因船运需求放缓以及船只供应增加损及市场.
"情况没有什麽变化.市场淡静,而且运费下滑,"货运经纪商FIS的研究主管Peter Norfolk表示,"一年中的这个时候,船运市场处于淡静期并不奇怪,但持续多久很难说."
波罗的海乾散货运价指数跌0.63%或8点,至1,256点,连续第17日下跌,且处于4月26日以来的最低位.该指数在最近几周中走势不定,今年来已下跌25%.
波罗的海海岬型船舶运价指数.BACI下滑0.63%,平均获利跌至9,289美元,连续第三日跌破10,000美元的心理关卡,该指数在过去一周中累计下滑12%.海岬型船舶通常的载运量是15万吨,货物主要是铁矿石和煤炭.
波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI下跌0.6%,该型船舶平均获利为11,995美元.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭和谷物.
经纪商称,他们正关注着中国情势的进一步发展.中国正面临多年来最严重的电力短缺,这可能会对干散货运活动产生影响.
Arctic Securities的分析师Erik Nikolai Stavseth表示,"随着中国当局敦促电厂增加煤炭进口,我们预计2011年下半年船运活动有加快的潜力."(完)
--编译 兰秀娟;审校 杜明霞
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
路透纽约1月20日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路 透计算，最近一周投机客连续第四周减持美元多仓，美元净多仓降至10月 末以来最低。 截至1月31日当周，美元净多仓降至184.7亿美元，前周为200.4亿美 元。 今年美元下跌，受特朗普政府弱势美元言论打压，创下30年来最差1 月表现。本周也不例外，美元继续下滑，创逾六个月最大周线百分比跌幅 。 周五公布的美国1月非农就业报告显示薪资增长小于预期，也削弱美 元的前景。该数据显示就业市场仍有闲置，可令通胀受控，这可能放缓美 国联邦储备理事会(美联储/FED)今年升息的速度。 “美元可能进一步受压，今年年初以来一直如此，因美联储加速收紧 政策的希望暂时减弱，”Forex.com研究主管James Chen称。 CFTC数据还显示，日圆净空仓降至58,331口，为12月初以来最低。 日圆走势主要受日本央行行动影响，尤其是周五。日本央行周五宣布 计划无限定规模购买5-10年期日本公债，日本央行总裁黑田东彦称为了“ 尽
路透东京/底特律2月4日 - 三名知情消息人士向路透表示，日本高田 已选定美国汽车零部件供应商百利得(Key Safety Systems, KSS)，成为向高田提供财务援助的最后候选投资方。KSS隶属于中国宁波均胜电子 旗下。