〔全球航运〕波罗的海干散货运价指数跌至逾三个月低位,前景偏空

路透伦敦8月1日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周一跌至逾三个月低位,因船运需求放缓以及船只供应增加损及市场.

"情况没有什麽变化.市场淡静,而且运费下滑,"货运经纪商FIS的研究主管Peter Norfolk表示,"一年中的这个时候,船运市场处于淡静期并不奇怪,但持续多久很难说."

波罗的海乾散货运价指数跌0.63%或8点,至1,256点,连续第17日下跌,且处于4月26日以来的最低位.该指数在最近几周中走势不定,今年来已下跌25%.

波罗的海海岬型船舶运价指数.BACI下滑0.63%,平均获利跌至9,289美元,连续第三日跌破10,000美元的心理关卡,该指数在过去一周中累计下滑12%.海岬型船舶通常的载运量是15万吨,货物主要是铁矿石和煤炭.

波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI下跌0.6%,该型船舶平均获利为11,995美元.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭和谷物.

经纪商称,他们正关注着中国情势的进一步发展.中国正面临多年来最严重的电力短缺,这可能会对干散货运活动产生影响.

Arctic Securities的分析师Erik Nikolai Stavseth表示,"随着中国当局敦促电厂增加煤炭进口,我们预计2011年下半年船运活动有加快的潜力."(完)