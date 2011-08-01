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市场报道 | 2011年 8月 2日 星期二 06:50 BJT

《美国经济焦点》7月制造业增幅创两年来最慢,令经济前景蒙阴

* 7月制造业增幅大幅放缓

* 制造业就业分项指数下滑

* 新订单分项指数萎缩;预示未来进一步疲弱

* 6月建筑支出增加0.2%

路透华盛顿8月1日电---美国7月制造业增幅为两年来最慢,因新订单萎缩,令人们对经济加快复苏的预期蒙阴.

美国供应管理协会(ISM)周一公布,7月制造业指数降至50.9,为2009年7月以来最低.6月为55.3.

分析师原预期该指数为54.9.该数据低于50表明制造业萎缩.

据上周五公布的数据显示,美国上半年经济几乎止步不前,第二季国内生产总值(GDP)环比年率温和增长1.3%,第一季仅增0.4%.

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