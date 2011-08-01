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亚洲 | 2011年 8月 2日 星期二 06:35 BJT

全球外汇市场8月2日主要消息

(重发以方便更多客户阅览)

(除特别说明外,均为GMT时间)

8月1日(一)

2245 - 新西兰第二季劳工成本指数.

8月2日(二)

0715 - 瑞士6月零售销售.

0730 - 瑞士7月采购经理人指数(PMI).

0830 - 英国7月建筑业采购经理人指数(PMI).

0900 - 欧元区6月生产者物价指数(PPI).

0900 - 经济合作暨发展组织(OECD)公布对希腊的经济调查.

1145 - 美国ICSC/高盛连锁店销售.

1230 - 美国6月个人所得/支出.

1255 - 美国Redbook连锁店销售.

-- - 美国达拉斯联邦储备银行PCE物价指数.

-- - 美国7月汽车销量.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 张荻; 审校 高琦

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