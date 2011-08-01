〔纽约期市〕ICE期棉强劲收高逾3%,美国债务协议提振市场人气

路透纽约8月1日电---棉花期货周一收盘强势上扬,尾盘涨至两周半高位.分析师称,美国债务协议有望在国会获得通过,提振了人气并促使技术面改善.

"涨势部分是天气原因所致,大部分是经济面推动的.我认为市场感觉债务上限问题会达成协议,这更多是情绪问题,"Penson Futures资深分析师Bill Raffety称.

洲际交易所(ICE)指标12月棉花期约CTZ1收高3.28美分,或3.22%至每磅1.0481美元.盘中交投区间介于1.0008至1.0532美元.

涨势推动12月合约自6月15日以来首度站到20日移动均线上方.该合约5月24日以来首次收盘高于移动均线.

根据汤森路透初步数据,截至1910GMT,周一市场总体成交量为15,645口,较30天均值高约3%.(完)