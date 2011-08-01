《美债周二展望》美国经济疲软预期或盖过评级可能遭调降的影响

* 投资者料转而关注美国经济较为疲弱的前景

* 10年期美国公债收益率创8个月低位,或进一步下滑

* 在假设举债上限上调的前提下,财政部将继续标售公债

路透纽约8月1日电---如果华府能如期上调债务上限,投资者或许就能专注于美国经济,但他们仍不得不面对一个事实:美国经济现状比先前预计的更糟.

下调美国国内生产总值(GDP)预估,应会盖过对主要评级机构可能下调美国最高债信评级这种忧虑的影响.若评级机构认为美国2.1万亿(兆)美元的债务协议不足以削减联邦赤字,那麽就会下调该国评级.

周五公布的前半年经济成长数据表现疲弱,引燃对美国经济重新陷入衰退的忧虑.

美国经济增长不及预期,可能将令失业率居高不下,且抑制通胀.这将令美国联邦储备理事会(FED,美联储)收紧超宽松货币政策的压力缓释.

"现在已有些许定论,尘埃落定,但经济展望黯淡.我预计市场将开始消化经济增长大幅下滑的预期,因为缺乏财政或货币政策更多协助的经济必须独立前行,"National Penn Investors Trust的资深固定收益部经理James Barnes表示.

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投资者周一重返美国债市,因美国于周末达成上调14.3万亿(兆)美元联邦举债上限的协议,而且国内制造业数据疲于预期.