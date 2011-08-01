《美债周二展望》美国经济疲软预期或盖过评级可能遭调降的影响

加拿大数据：2016全年新增就业岗位上修，兼职工作增长现象持续
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
* 投资者料转而关注美国经济较为疲弱的前景
* 10年期美国公债收益率创8个月低位,或进一步下滑
* 在假设举债上限上调的前提下,财政部将继续标售公债
路透纽约8月1日电---如果华府能如期上调债务上限,投资者或许就能专注于美国经济,但他们仍不得不面对一个事实:美国经济现状比先前预计的更糟.
下调美国国内生产总值(GDP)预估,应会盖过对主要评级机构可能下调美国最高债信评级这种忧虑的影响.若评级机构认为美国2.1万亿(兆)美元的债务协议不足以削减联邦赤字,那麽就会下调该国评级.
周五公布的前半年经济成长数据表现疲弱,引燃对美国经济重新陷入衰退的忧虑.
美国经济增长不及预期,可能将令失业率居高不下,且抑制通胀.这将令美国联邦储备理事会(FED,美联储)收紧超宽松货币政策的压力缓释.
"现在已有些许定论,尘埃落定,但经济展望黯淡.我预计市场将开始消化经济增长大幅下滑的预期,因为缺乏财政或货币政策更多协助的经济必须独立前行,"National Penn Investors Trust的资深固定收益部经理James Barnes表示.
浏览美国两党就举债上限敲定协议,避免违约的专题,请点选:[ID:nCN1842223]
浏览美国债务危机的图表,请链接:(r.reuters.com/nud82s)
投资者周一重返美国债市,因美国于周末达成上调14.3万亿(兆)美元联邦举债上限的协议,而且国内制造业数据疲于预期.
指标10年期公债收益率(殖利率)US10YT=RR创去年11月以来的最低位,盘中测试2.73%的技术阻力位,即2010年4月日高3.98%至2010年10月日低2.33%之间23.6%的费波纳奇回档位.
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年1月31日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状 况报告，每口以1,000桶计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(2,181,656口) 656,710 164,018 739,712 677,456 1186594 2073878 2090324 107,778 91,332 较1月24日变动(未平仓合约：增加29,847口) 14,309 4,140 -7,679 19,510 30,708 26,140 27,169 3,707 2,678 各类