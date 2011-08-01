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亚洲 | 2011年 8月 2日 星期二 06:58 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--8月1日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 (SINA.O) 106.67 -1.42 -1.31 4392482

搜狐 (SOHU.O) 79.14 -10.96 -12.16 5720569

网易 (NTES.O) 49.34 -1.18 -2.34 941703

百度 (BIDU.O) 158.93 +1.86 +1.18 8084863

亚信科技 ASIA.O 14.65 -0.63 -4.12 408451

侨兴环球电话 XING.O 1.27 +0.02 +1.60 332543

台湾

台湾积体电路 (TSM.N) 12.53 +0.17 +1.38 3416485

联电 (UMC.N) 2.31 +0.01 +0.43 434551

日月光 (ASX.N) 5.47 +0.16 +3.01 520277

矽品精密 (SPIL.O) 4.96 +0.03 +0.61 4053782

和信超媒体 (GIGM.O) 1.20 +0.00 +0.00 95110

友达 (AUO.N) 5.42 -0.09 -1.63 674851

中华电信 (CHT.N) 34.98 +0.22 +0.63 103678

台湾国际航电 (GRMN.O) 32.19 -0.44 -1.35 1649168

香港

中华网 CHINA.O 1.88 -0.02 -1.05 117879

中国移动 (CHL.N) 49.84 +0.01 +0.02 599443

中国联通 (CHU.N) 20.03 +0.01 +0.05 423978

中国电信 (CHA.N) 65.28 -0.52 -0.79 48586

中芯国际 (SMI.N) 2.98 +0.00 +0.00 67423

电讯盈科 (PCCWY.PK) 4.39 -0.06 -1.35 996

(完)

--整理 徐文焰

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