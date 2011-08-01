《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--8月1日

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 (SINA.O) 106.67 -1.42 -1.31 4392482
搜狐 (SOHU.O) 79.14 -10.96 -12.16 5720569
网易 (NTES.O) 49.34 -1.18 -2.34 941703
百度 (BIDU.O) 158.93 +1.86 +1.18 8084863
亚信科技 ASIA.O 14.65 -0.63 -4.12 408451
侨兴环球电话 XING.O 1.27 +0.02 +1.60 332543
台湾
台湾积体电路 (TSM.N) 12.53 +0.17 +1.38 3416485
联电 (UMC.N) 2.31 +0.01 +0.43 434551
日月光 (ASX.N) 5.47 +0.16 +3.01 520277
矽品精密 (SPIL.O) 4.96 +0.03 +0.61 4053782
和信超媒体 (GIGM.O) 1.20 +0.00 +0.00 95110
友达 (AUO.N) 5.42 -0.09 -1.63 674851
中华电信 (CHT.N) 34.98 +0.22 +0.63 103678
台湾国际航电 (GRMN.O) 32.19 -0.44 -1.35 1649168
香港
中华网 CHINA.O 1.88 -0.02 -1.05 117879
中国移动 (CHL.N) 49.84 +0.01 +0.02 599443
中国联通 (CHU.N) 20.03 +0.01 +0.05 423978
中国电信 (CHA.N) 65.28 -0.52 -0.79 48586
中芯国际 (SMI.N) 2.98 +0.00 +0.00 67423
电讯盈科 (PCCWY.PK) 4.39 -0.06 -1.35 996
(完)
--整理 徐文焰
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
路透纽约1月20日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路 透计算，最近一周投机客连续第四周减持美元多仓，美元净多仓降至10月 末以来最低。 截至1月31日当周，美元净多仓降至184.7亿美元，前周为200.4亿美 元。 今年美元下跌，受特朗普政府弱势美元言论打压，创下30年来最差1 月表现。本周也不例外，美元继续下滑，创逾六个月最大周线百分比跌幅 。 周五公布的美国1月非农就业报告显示薪资增长小于预期，也削弱美 元的前景。该数据显示就业市场仍有闲置，可令通胀受控，这可能放缓美 国联邦储备理事会(美联储/FED)今年升息的速度。 “美元可能进一步受压，今年年初以来一直如此，因美联储加速收紧 政策的希望暂时减弱，”Forex.com研究主管James Chen称。 CFTC数据还显示，日圆净空仓降至58,331口，为12月初以来最低。 日圆走势主要受日本央行行动影响，尤其是周五。日本央行周五宣布 计划无限定规模购买5-10年期日本公债，日本央行总裁黑田东彦称为了“ 尽
路透东京/底特律2月4日 - 三名知情消息人士向路透表示，日本高田 已选定美国汽车零部件供应商百利得(Key Safety Systems, KSS)，成为向高田提供财务援助的最后候选投资方。KSS隶属于中国宁波均胜电子 旗下。