版本:
中国
市场报道 | 2011年 8月 2日 星期二 07:01 BJT

〔美国政经〕美国众议院开始对提高举债上限进行投票

路透华盛顿8月1日电---美国众议院周一开始对提高举债上限进行投票,预计持续15分钟.(完)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐