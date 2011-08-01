美国与加拿大经济指标预测--8月2日-8月9日****

加拿大数据：2016全年新增就业岗位上修，兼职工作增长现象持续
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
路透8月2日电---以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
-----------------------------------8月1日当周-------------------------------
8月2日(二)
-- 美国汽车销售年率(万辆) 7月 1,180 1,140.6
1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 7月30日当周 -- +0.3%
1230 美国个人所得 6月 +0.2% +0.3%
个人支出 +0.2% 持平
个人消费支出(PCE)物价指数(较前月) -- +0.2%
(较上年同期) -- +2.5%
核心PCE物价指数(较前月) +0.2% +0.3%
(较上年同期) -- +1.2%
实质个人支出 -- -0.1%
1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 7月30日当周 -- +3.5%
1330 加拿大经季节调整的RBC制造业PMI 7月 -- 52.80
8月3日(三)
1100 美国抵押贷款市场指数 7月29日当周 -- 528.0
再融资指数 -- 2,578.8
1130 美国Challenger企业计划裁员人数(人) 7月 -- 41,432
1215 美国ADP民间就业岗位(万个) 7月 增加10 增加15.7
1400 美国ISM非制造业指数 7月 53.6 53.3
1400 美国工厂订单 6月 -0.7% +0.8%
耐久财(耐用品)订单 -- -2.1%
扣除运输的耐久财订单 -- +0.1%
扣除国防的耐久财订单 -- -1.8%
扣除飞机的非国防资本财订单 -- -0.4%
8月4日(四)
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 7月30日当周 40.5 39.8
初请失业金人数四周均值(万人) -- 41.375
续请失业金人数(万人) 7月23日当周 370 370.3
-- 美国ICSC连锁店销售(较上月) 7月 -- +6.9%
8月5日(五)
1100 加拿大失业率 7月 7.4% 7.4%
就业岗位变化(万个) 增加1.6 增加2.84
1230 加拿大建筑许可 6月 -5.0% +20.9%
1230 美国非农就业岗位变动(万个) 7月 增加8.5 增加1.8
制造业就业岗位变动(万个) 增加1.1 增加0.6
整体民间产业就业岗位变动(万个) 增加11.5 增加5.7
失业率 9.2% 9.2%
平均时薪 +0.2% 持平
每周平均工时(小时) 34.3 34.3
1400 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI) 7月 60.2 68.2
Ivey经季节调整PMI 59.4 59.9
1430 美国经济周期研究所(ECRI)一周领先指标 7月29日当周 -- 127.6
1900 美国消费者信贷(亿美元) 6月 增加50 增加50.8
-----------------------------------8月8日当周-------------------------------
8月8日(一)
1400 美国就业指数 7月 -- 100.0
8月9日(二)
1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 8月6日当周 -- --
1215 加拿大房屋开工年率(百万户) 7月 -- 19.74
1230 美国生产率环比年率 第二季初值 -0.3% +1.8%
单位劳工成本 +1.8% +0.7%
1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 8月6日当周 -- --
1400 美国IBD消费者信心指数 8月 -- 41.4
1815 美国联邦公开市场委员会(FOMC)利率决定 -- 0-0.25% (完)
--编译 杜明霞;审校 高琦
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年1月31日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状 况报告，每口以1,000桶计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(2,181,656口) 656,710 164,018 739,712 677,456 1186594 2073878 2090324 107,778 91,332 较1月24日变动(未平仓合约：增加29,847口) 14,309 4,140 -7,679 19,510 30,708 26,140 27,169 3,707 2,678 各类