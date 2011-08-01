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亚洲 | 2011年 8月 2日 星期二 06:55 BJT

****主要国家经济指标预测--8月2日****

路透8月2日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

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8月2日(二)

0130 澳洲建筑许可 6月 +2.0% -7.9%

民间部门建筑许可 -- +0.7%

0130 澳洲房价指数(较前季) 第二季 -1.0% -1.7%

0130 日本加班工资(较上年同期) 6月 -- -3.3%

0430 澳洲央行公布利率决定 8月 4.75% 4.75%

-- 美国汽车销售年率(万辆) 7月 1,180 1,140.6

0715 瑞士零售销售(较上年同期) 6月 -- -4.1%

0730 瑞士采购经理人指数(PMI) 7月 52.0 53.4

0830 英国建筑业采购经理人指数(PMI) 7月 53.0 53.6

0900 欧元区生产者物价指数(PPI)(较前月) 6月 +0.1% -0.2%

(较上年同期) +5.9% +6.2%

1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 7月30日当周 -- +0.3%

1230 美国个人所得 6月 +0.2% +0.3%

个人支出 +0.2% 持平

个人消费支出(PCE)物价指数(较前月) -- +0.2%

(较上年同期) -- +2.5%

核心PCE物价指数(较前月) +0.2% +0.3%

(较上年同期) -- +1.2%

实质个人支出 -- -0.1%

1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 7月30日当周 -- +3.5%

1330 加拿大经季节调整的RBC制造业PMI 7月 -- 52.80

附:主要国家8月1日已发布经济指标与预估值对照表:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值

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8月1日(一)

0000 韩国汇丰/Markit制造业PMI 7月 51.33 --

0000 韩国贸易收支(亿美元) 7月初值 顺差72 顺差28

进口(较上年同期) +24.8% +26.8%

出口(较上年同期) +27.3% +17.4%

0030 澳洲TD-MI通胀指标(较前月) 7月 +0.2% --

0743 意大利Markit制造业PMI 7月 50.1 49.0

0748 法国CDAF制造业PMI 7月 50.5 50.1

0753 德国制造业PMI 7月 52.0 52.1

0758 欧元区Markit制造业PMI 7月 50.1 50.4

0828 英国CIPS制造业PMI 7月 49.1 51.0

0900 意大利失业率 8月 8.0% 8.1%

0900 欧元区失业率 6月 9.9% 9.9%

1400 美国建筑支出 6月 +0.2% 持平

1400 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 7月 50.9 54.9

投入物价分项指数 59.0 64.5

2245 新西兰劳工成本指数(较前季) 第二季 +0.5% +0.5%

(较上年同期) +2.1% +2.1%

2245 新西兰季度就业调查(QES)民间部门薪资 第二季 +1.2% +0.8%

雇佣职位(较前季) +1.3% +0.6%

受薪工时(较前季) +0.7% +0.5%(完)

--整理 隋芬/田建华;审校 吴云凌

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