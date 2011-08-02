朝鲜称同意与美国进一步对话

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透首尔8月1日电---朝鲜（北韩）周一表示同意与美国进一步对话，并重申朝鲜已准备好尽早、无条件重返六方会谈。
美国特使博斯沃斯（Stephen Bosworth）上周四和周五与朝鲜外务省第一副相金桂冠（Kim Kye-gwan）在纽约举行会谈。
双方均表示，谈判“具有建设性”。这是美朝四年来首次进行此类接触。
一周前，朝韩用同样的论调形容了双方两年多来的首次谈判。
朝鲜外务省发言人谈及纽约会谈时称：“双方均认为，改善双边关系、和平协商解决朝鲜半岛去核化问题符合两国利益，并同意进一步展开对话。”
美国国务院拒绝确认安排了进一步对话，但重申上周的会谈具有建设性。（完）
--编译：黎黎;发稿：王燕焜
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。