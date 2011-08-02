安卓系统占全球智能手机市场近一半份额

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透法兰克福8月1日电---调研公司Canalys周一表示，谷歌的安卓系统(Android)在全球智能手机市场已占到近50%的份额，在亚太地区市场份额名列第一。
包括宏达电(HTC)(2498.TW), LG(003550.KS), 摩托罗拉(MMI.N)和三星(005930.KS)在内的几乎所有大型手机生产商都推出了使用安卓系统的智能手机。
据市场调研公司Canalys对56个国家的调查结果，安卓系统在全球市场共占据了48%的市场份额，在其中35个国家的市场份额排名第一。
相比之下，排名第二的苹果(AAPL.O)则远远落後，占有19%的市场份额，但苹果超过诺基亚NOK1V.HE成为世界上第一大智能手机厂商。
三星也超过了诺基亚，但Canalys称三星本可以有更好的表现。
Canalys的分析师Chris Jones说：“三星没能充分抓住诺基亚在全球市场衰退的这个机遇。”
“在诺基亚衰退过程中，三星原本是处于最有利位置取而代之的手机厂商，但他们未能充分抓住这一机遇，尤其是在新兴市场。”（完）
--编译：高虹 发稿：王燕焜
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。