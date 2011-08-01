日韩经济指标预测--8月2日-8月9日****

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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路透8月2日电---以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
-----------------------------------8月1日当周-------------------------------
8月2日(二)
0130 日本加班工资(较上年同期) 6月 -- -3.3%
8月3日(三)
2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- -2,240
外资投资日本股票(亿日圆) -- 23
8月4日(四)
2350 日本外汇储备(亿美元) 7月 -- 11,378
8月5日(五)
0330 日本央行利率决定 8月 -- 0.10%
0500 日本领先指标 6月初值 -- +3.6
同时指标 -- +2.4
8月7日(日)
2350 日本银行放款(较上年同期) 7月 -- -0.6%
2350 日本未经季节调整的经常账(较上年同期) 6月 -- -51.7%
未经季节调整的经常账总计(亿日圆) -- 5,907
-----------------------------------8月8日当周-------------------------------
8月8日(一)
0500 日本服务业景气判断指数 7月 -- 49.6
2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较前月) 7月 -- -0.3%
(较上年同期) -- +6.2%
8月9日(二)
0500 日本消费者信心指数 7月 -- 35.3
2300 韩国失业率 7月 -- 3.3%
2350 日本国内企业物价指数(CGPI)(较前月) 7月 -- -0.1%
(较上年同期) -- +2.5%(完)
--编译 吴云凌;审校 戴素萍
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
中国..........[ECI-DIARY-CDS]
已公布经济指标一览
美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]
欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]
中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]
澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]
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路透纽约1月20日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路 透计算，最近一周投机客连续第四周减持美元多仓，美元净多仓降至10月 末以来最低。 截至1月31日当周，美元净多仓降至184.7亿美元，前周为200.4亿美 元。 今年美元下跌，受特朗普政府弱势美元言论打压，创下30年来最差1 月表现。本周也不例外，美元继续下滑，创逾六个月最大周线百分比跌幅 。 周五公布的美国1月非农就业报告显示薪资增长小于预期，也削弱美 元的前景。该数据显示就业市场仍有闲置，可令通胀受控，这可能放缓美 国联邦储备理事会(美联储/FED)今年升息的速度。 “美元可能进一步受压，今年年初以来一直如此，因美联储加速收紧 政策的希望暂时减弱，”Forex.com研究主管James Chen称。 CFTC数据还显示，日圆净空仓降至58,331口，为12月初以来最低。 日圆走势主要受日本央行行动影响，尤其是周五。日本央行周五宣布 计划无限定规模购买5-10年期日本公债，日本央行总裁黑田东彦称为了“ 尽
路透东京/底特律2月4日 - 三名知情消息人士向路透表示，日本高田 已选定美国汽车零部件供应商百利得(Key Safety Systems, KSS)，成为向高田提供财务援助的最后候选投资方。KSS隶属于中国宁波均胜电子 旗下。