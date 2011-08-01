〔纽约汇市〕瑞郎和美元上涨,因经济数据疲弱及债务忧虑(更新版)

(新增文末报价表格)

* 欧元和美元兑瑞郎均创跌至纪录低位

* 尽管达成债务协议,美国评等遭下调的风险犹存

* 美国制造业数据疲弱引发厌恶风险情绪

路透纽约8月1日电---瑞郎周一上扬,美元兑欧元走强,对全球经济成长正在放缓以及美国信贷评等可能遭下调的担忧令对避险货币的需求势将持续.

美国供应管理协会(ISM)表示,7月制造业成长速度为两年内最慢,令市场对美国迟滞的经济复苏很快会恢复动能的预期产生质疑.

在欧洲,欧元区制造业采购经理人指数(PMI)也在7月跌至两年低点,更令人揪心的是中国政府的PMI数据也跌至两年低点.[ECI-CMN]

对美国国会就上调举债上限达成协议的最初欢愉情绪消退,因投资人担心美国可能仍会失去AAA信贷评等,尽管违约的风险看来消除.

"厌恶风险情绪仍保持非常强劲,"BNY Mellon全球外汇策略部门董事总经理Samarjit Shankar表示,"市场正在出脱由日圆、瑞郎和美元注资的现存较高风险仓位,因此这三种货币兑其他货币一直在上涨."

瑞郎兑欧元和美元攀升至纪录高位,继续因投资人担心欧美主权债危机而引起的近期趋势.

欧元兑瑞郎EURCHF=EBS在电子交易平台EBS重挫至1.1030瑞郎的纪录低点,尾盘跌1.3%,报1.1171瑞郎.

美元兑瑞郎CHF=EBS低见0.77323瑞郎,尾盘跌0.2%,报0.7834瑞郎.

美国参议院多数党领袖里德表示,周二前参议院将完成上调举债上限的立法,但该议案在众议院命运的不确定性令市场紧张.

议案中未来10年削减财赤的幅度也不到部分评等机构认为要避免美国评等遭下调所需的4万亿美元.

"市场有不确定,所以表现谨慎."MF Global汇市分析师Jessica Hoversen表示.

**日圆干预风险**

欧元兑美元EUR=EBS跌至1.41847美元,尾盘跌0.9%,报1.4260美元.

意大利和西班牙公债收益率继续上升,显示对欧元区危机蔓延风险的担忧持续,市场厌恶风险情绪加重.

美元兑日圆JPY=EBS在电子交易平台EBS低见76.29日圆,为多个主要央行在3月中联合干预打压日圆强势以来最低.美元/日圆在3月中触及76.25日圆的纪录低点.

日圆兑欧元EURJPY=、澳元和新西兰元AUDJPY= NZDJPY=也跳升.

美元兑日圆在纽约早盘一度上扬,但交易商表示,走势看来同日本当局干预无关.

一交易商表示,美元兑日圆跳升部分因一日本大银行在76.50日圆下方下了大单,是市场正常资金流的的一部分.

日本财务省官员表示,尽管意识到日圆强势,但对美元/日圆的走势不予置评.

但今日攀升仍令市场对日本当局可能抛售日圆的警惕性增强,扶助美元反弹至77.17日圆,当日升0.6%.

分析师表示,未来几日有一系列关键的美国经济数据公布,包括周五的月度就业报告,会令风险意愿保持不振.

美元指数.DXY升0.6%,报74.314.

今日 上日 当日 今年以来 2010年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.4249 1.4395 -1.01 +6.52 1.3377

美元/日圆 JPY= 77.24 76.73 +0.66 -4.82 81.15

欧元/日圆 EURJPY= 110.10 110.50 -0.36 +1.35 108.63

美元/瑞郎 CHF= 0.7832 0.7852 -0.25 -16.10 0.9335

英镑/美元 GBP= 1.6295 1.6418 -0.75 +4.46 1.5599

美元/加元 CAD= 0.9566 0.9551 +0.16 -4.02 0.9967

澳元/美元 AUD= 1.0970 1.0988 -0.16 +7.52 1.0203

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.1172 1.1313 -1.25 -10.54 1.2488

欧元/英镑 EURGBP= 0.8749 0.8753 -0.05 +2.06 0.8572

新西兰元/美元 NZD= 0.8762 0.8786 -0.27 +12.46 0.7791

美元/挪威克朗 NOK= 5.3718 5.3704 +0.03 -7.73 5.8218

欧元/挪威克朗 EURNOK= 7.6500 7.7398 -1.16 -1.79 7.7895

美元/瑞典克朗 SEK= 6.3159 6.2656 +0.80 -5.87 6.7098

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 9.0018 9.0356 -0.37 +0.23 8.9809

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附注:上日收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 李军;审校 母红

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