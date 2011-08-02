俄罗斯总理普京抨击美国是全球经济“寄生虫”

(本文由路透中文网编译提供)

路透俄罗斯谢利格尔湖8月1日电---俄罗斯总理普京周一谴责美国“寅吃卯粮”，是全球经济的“寄生虫”，并称美元主导对金融市场构成威胁。

普京在参观谢利格尔湖畔夏令营时，对亲克里姆林宫的青年组织Nashi的青年成员们说：“美国过着寅吃卯粮的生活，将自己的部分问题转嫁给全球经济。”

普京表示：“他们像寄生虫一样，依靠全球经济和美元垄断地位生活。”

美国总统奥巴马稍早宣布两党最後时刻达成未来10年削减预算赤字2.4万亿美元的协议，避免美国债务违约和美国AAA信贷评级被下调的风险。

该协议初步缓解了各方担忧，俄罗斯股市涨至三个月来的高位，但由于美国评级仍有下调可能，市场仍弥漫不安情绪。

普京表示：“感谢上帝，他们还有常识和责任，做出一个保持平衡的决定。”

但普京指出，俄罗斯持有大量美国债券和国债。“如果（美国）那里系统出现故障，将影响所有人。”

“俄罗斯和中国等国家外汇储备很大一部分是美国债券……世界应当有其它储备货币。”（完）