俄罗斯总理普京抨击美国是全球经济“寄生虫”

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
(本文由路透中文网编译提供)
路透俄罗斯谢利格尔湖8月1日电---俄罗斯总理普京周一谴责美国“寅吃卯粮”，是全球经济的“寄生虫”，并称美元主导对金融市场构成威胁。
普京在参观谢利格尔湖畔夏令营时，对亲克里姆林宫的青年组织Nashi的青年成员们说：“美国过着寅吃卯粮的生活，将自己的部分问题转嫁给全球经济。”
普京表示：“他们像寄生虫一样，依靠全球经济和美元垄断地位生活。”
美国总统奥巴马稍早宣布两党最後时刻达成未来10年削减预算赤字2.4万亿美元的协议，避免美国债务违约和美国AAA信贷评级被下调的风险。
该协议初步缓解了各方担忧，俄罗斯股市涨至三个月来的高位，但由于美国评级仍有下调可能，市场仍弥漫不安情绪。
普京表示：“感谢上帝，他们还有常识和责任，做出一个保持平衡的决定。”
但普京指出，俄罗斯持有大量美国债券和国债。“如果（美国）那里系统出现故障，将影响所有人。”
“俄罗斯和中国等国家外汇储备很大一部分是美国债券……世界应当有其它储备货币。”（完）
--编译：黎黎;发稿：王燕焜
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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