〔国际油市〕亚洲汽油裂解价差触三周高点,台塑石化对供应宣布不可抗力

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
路透新加坡8月1日电---亚洲汽油裂解价差周一达到三周高位,因消息称台湾台塑石化在旗下炼厂周末再发火灾後,已宣布供应受不可抗力影响.
交易商表示,台塑石化将把8月汽油出口从原预估的21-24万吨削减至约6万吨,而这还是在火灾事故前的决定,因公司旗下一家汽油厂要展开40天的维修.
"但这则消息还是影响了人气,因鉴于他们将根本不出口,供应将有些偏紧."一位交易商称.
当前正值巴基斯坦与印尼需求稳健,印尼通常会为穆斯林斋戒月储备库存.
巴基斯坦正招标购买总计24.5万吨9-10月交割的87-辛烷汽油,投标定于8月15日结束.
日本公开规格9月下半月石脑油NAF-1H-TYO价格上涨13.50美元,至每吨1,013.00美元,为5月11日创1,050美元以来的最高.
9月上半月和10月上半月互换价差走阔1.00美元.
汽油裂解价差GL92-SIN-CRK涨1.05美元至每桶8.00美元,为7月11日以来最高.
油品 价格 上日价格 变动
2011年9月石脑油NAF-1H-TYO 1012.50/1013.5 999.50 +13.50
现货石脑油净回值NAF-SIN 110.16/110.26 108.74 +1.47
8月石脑油互换NAF-1M-S 1013.00/1015.00 998.50 +15.50
9月石脑油互换NAF-2M-S 1013.00/1015.00 998.63 +15.38
97号现货汽油GL97-SIN 132.15/132.25 128.95 +3.25
95号现货汽油GL95-SIN 129.60/129.70 126.67 +2.98
92号现货汽油GL92-SIN 127.05/127.15 124.00 +3.10
现货92号汽油重整利润GL92-SIN-DIF 16.84/16.94 15.26 +1.63 (完)
--编译 隋芬; 审校 高琦
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路透纽约1月20日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路 透计算，最近一周投机客连续第四周减持美元多仓，美元净多仓降至10月 末以来最低。 截至1月31日当周，美元净多仓降至184.7亿美元，前周为200.4亿美 元。 今年美元下跌，受特朗普政府弱势美元言论打压，创下30年来最差1 月表现。本周也不例外，美元继续下滑，创逾六个月最大周线百分比跌幅 。 周五公布的美国1月非农就业报告显示薪资增长小于预期，也削弱美 元的前景。该数据显示就业市场仍有闲置，可令通胀受控，这可能放缓美 国联邦储备理事会(美联储/FED)今年升息的速度。 “美元可能进一步受压，今年年初以来一直如此，因美联储加速收紧 政策的希望暂时减弱，”Forex.com研究主管James Chen称。 CFTC数据还显示，日圆净空仓降至58,331口，为12月初以来最低。 日圆走势主要受日本央行行动影响，尤其是周五。日本央行周五宣布 计划无限定规模购买5-10年期日本公债，日本央行总裁黑田东彦称为了“ 尽
路透东京/底特律2月4日 - 三名知情消息人士向路透表示，日本高田 已选定美国汽车零部件供应商百利得(Key Safety Systems, KSS)，成为向高田提供财务援助的最后候选投资方。KSS隶属于中国宁波均胜电子 旗下。