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亚洲 | 2011年 8月 2日 星期二 07:55 BJT

〔国际油市〕亚洲汽油裂解价差触三周高点,台塑石化对供应宣布不可抗力

路透新加坡8月1日电---亚洲汽油裂解价差周一达到三周高位,因消息称台湾台塑石化在旗下炼厂周末再发火灾後,已宣布供应受不可抗力影响.

交易商表示,台塑石化将把8月汽油出口从原预估的21-24万吨削减至约6万吨,而这还是在火灾事故前的决定,因公司旗下一家汽油厂要展开40天的维修.

"但这则消息还是影响了人气,因鉴于他们将根本不出口,供应将有些偏紧."一位交易商称.

当前正值巴基斯坦与印尼需求稳健,印尼通常会为穆斯林斋戒月储备库存.

巴基斯坦正招标购买总计24.5万吨9-10月交割的87-辛烷汽油,投标定于8月15日结束.

日本公开规格9月下半月石脑油NAF-1H-TYO价格上涨13.50美元,至每吨1,013.00美元,为5月11日创1,050美元以来的最高.

9月上半月和10月上半月互换价差走阔1.00美元.

汽油裂解价差GL92-SIN-CRK涨1.05美元至每桶8.00美元,为7月11日以来最高.

油品 价格 上日价格 变动

2011年9月石脑油NAF-1H-TYO 1012.50/1013.5 999.50 +13.50

现货石脑油净回值NAF-SIN 110.16/110.26 108.74 +1.47

8月石脑油互换NAF-1M-S 1013.00/1015.00 998.50 +15.50

9月石脑油互换NAF-2M-S 1013.00/1015.00 998.63 +15.38

97号现货汽油GL97-SIN 132.15/132.25 128.95 +3.25

95号现货汽油GL95-SIN 129.60/129.70 126.67 +2.98

92号现货汽油GL92-SIN 127.05/127.15 124.00 +3.10

现货92号汽油重整利润GL92-SIN-DIF 16.84/16.94 15.26 +1.63 (完)

--编译 隋芬; 审校 高琦

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