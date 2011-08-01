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亚洲 | 2011年 8月 2日 星期二 07:18 BJT

〔东京汇市〕欧元盘初承压,日本央行考虑放宽政策

2303GMT--欧元周二在亚洲盘初承压,因市场担心欧洲债务危机远未结束.制造业数据疲弱凸显出的美国和全球经济低迷前景,盖过了美国最後一刻达成债务协议的乐观情绪.

欧元几乎全线下跌,兑美元EUR=跌至1.4258美元,此前高见1.4453.欧元兑瑞郎EURCHF=触及纪录低位1.1030瑞郎,之後回升至1.1177.

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